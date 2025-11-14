«Россети» потратят 42,8 млн рублей на защиту энергообъектов Ростовской области от БПЛА

Филиал ПАО «Россети» — Ростовское предприятие магистральных электрических сетей объявил тендер на 42,8 млн руб. для установки средств защиты энергетической инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов. Информация о закупке размещена на сайте госзакупок.

Согласно опубликованным данным, средства будут направлены на установку оборудования защиты от внешних воздействий для нужд Ростовского ПМЭС. Результаты конкурса определят 18 ноября.

Компания проводит подобные закупки не впервые — ранее аналогичные системы устанавливались на высоковольтных подстанциях в других субъектах России.

Валентина Любашенко