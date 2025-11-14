Ростовская область увеличила долю в экспорте растительных масел до 15% в 2025 году

Ростовская область заняла первое место среди российских регионов по доле экспорта растительных масел, достигнув 15% за девять месяцев 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, регион опередил главных конкурентов — Белгородскую область с показателем 9,8% и Калининградскую с 9,5%. Экспорт включает подсолнечное, рапсовое, соевое и льняное масла.

За отчетный период Россия поставила на внешние рынки около 4,9 млн тонн растительных масел на сумму примерно 5,4 млрд долларов. Это превышает результат аналогичного периода прошлого года на 10%.

«Устойчивые позиции Ростовской области в экспортных поставках обеспечивает развитая перерабатывающая отрасль, стабильная сырьевая база и высокий спрос на продукцию донских производителей на международных рынках»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко