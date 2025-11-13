Главные новости за 13 ноября. Ростов-на-Дону и область

Владимир Савчук, ранее занимавший пост замначальника донского главка, назначен руководителем главного управления МВД России по Херсонской области.

За 10 месяцев 2025 года на территории Ростовской области зафиксировано 80 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов, что на 95% больше, чем в аналогичный период прошлого года — 41 ДТП.

В Таганроге продается исторический особняк XIX века за 11,5 млн рублей. Объект расположен в центре города, на ул. Греческой. Одноэтажное здание 1897 года постройки изначально принадлежало мещанину Матвею Лобанову, а затем семье статского советника Щучкина, с 1921 года в доме располагался приют.

На дне Северский Донец в Каменском районе Ростовской области обнаружили советское бетонное фортификационное сооружение – долговременную огневую точку (ДОТ) времен Великой Отечественной войны.

Власти Ростова потратят более 15 млн руб. на новогоднее оформление города, но откажутся от покупки свежих декораций в пользу установки прошлогодних украшений.

После расторжения договора с ООО «МИВ» через суд администрация Ростова-на-Дону намерена сохранить парк им. города Плевен в муниципальной собственности. Передача территории новому арендатору не рассматривается.