В Ростовской области нашли советский подводный форт

На дне Северский Донец в Каменском районе Ростовской области обнаружили советское бетонное фортификационное сооружение – долговременную огневую точку (ДОТ) времен Великой Отечественной войны. По данным поисковиков, укрепление было частью Каменского укрепрайона, созданного в 1942 году для защиты Сталинграда. Об этом пишет «КП - Ростов-на-Дону».

Фото: информационный портал поискового отряда «Память»

О местонахождении сооружения поисковикам рассказали рыбаки. После спада уровня воды конструкция оказалась почти на поверхности, что позволило ее идентифицировать благодаря амбразуре и каркасу. Поисковики предполагают, что ДОТ могла оказаться в реке из-за взрыва, смещения почвы или сильного половодья в 1943 году. Сейчас сооружение готовят к подъему, после укрепление планируют установить в военно-патриотическом центре района как мемориал. Кроме того, поисковики намерены обследовать берег на наличие останков бойцов и других исторических артефактов.

Константин Соловьев