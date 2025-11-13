Парк Плевен в Ростове может остаться в муниципальной собственности

После расторжения договора с ООО «МИВ» через суд администрация Ростова-на-Дону намерена сохранить парк им. города Плевен в муниципальной собственности. Передача территории новому арендатору не рассматривается. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на данные в пресс-службы городской администрации.

Исковое заявление к концессионеру направлено из-за неисполнения компанией условий договора аренды имущественного комплекса парка в полном объеме. Предварительное судебное заседание состоялось 9 октября 2025 года. Очередное слушание дела назначено на 4 декабря.

«В случае принятия судебного решения о расторжении договора аренды парк им. города Плевен планируется оставить в муниципальной собственности»,— отметили в муниципалитете.

В администрации добавили, что в передача каких-либо муниципальных парков культуры и отдыха в аренду или концессию в Ростове пока не запланирована.

О расторжении договора аренды парка им. города Плевен с ООО «МИВ» стало известно в середине октября 2025 года. Тогда глава города Александр Скрябин заявил, что своими действиями арендатор нанес вред зеленым насаждениям и внешнему облику памятника советско-болгарской дружбы, загромоздил историческую площадь аттракционами, самовольно возвел торговые объекты. Что было расценено, как нарушение условий договора аренды.