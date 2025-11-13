В Таганроге выставлен на продажу особняк XIX века за 11,5 млн рублей

В Таганроге продается исторический особняк XIX века за 11,5 млн рублей. Объект расположен в центре города, на ул. Греческой. Соответствующая информация размещена на ряде сайтов объявлений.

Одноэтажное здание 1897 года постройки изначально принадлежало мещанину Матвею Лобанову, а затем семье статского советника Щучкина, с 1921 года в доме располагался приют.

В объявлении говорится, что объект нуждается в замены крыши и проведения капитального ремонта.

С 1992 года дом признан объектом культурного наследия с наименованием «Жилой дом М.Я. Лобанова» и находится под государственной охраной.

Наталья Белоштейн