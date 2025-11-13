Власти Ростова украсят город к Новому году без покупки новых конструкций

Власти Ростова потратят более 15 млн руб. на новогоднее оформление города, но откажутся от покупки свежих декораций в пользу установки прошлогодних украшений. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно опубликованным данным, подрядчик доставит декорации со склада, установит их и будет обслуживать. Набор украшений остался прежним: возле бывшего кинотеатра разместят Смешариков, на пересечении Театрального проспекта и ул. Большой Садовой — светящуюся композицию «Любимый город». Улицы и мосты осветят той же иллюминацией и световыми деревьями.

Елка в парке им. Горького и подсветка Ворошиловского моста не изменятся. Единственное нововведение — замена цифры «5» на «6» в композиции «2025». На Театральной площади изготовят новую шестерку, на Соборной — подправят имеющуюся.

Монтаж и запуск всех конструкций завершат до 10 декабря.

Валентина Любашенко