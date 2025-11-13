Главные новости за 13 ноября. Кубань, Адыгея, Крым

В январе—октябре 2025 года в Краснодарском крае зарегистрировано 48 новых юридических лиц, основной вид деятельности которых связан с аптечным бизнесом. Год к году значение сократилось на 14,2% (за аналогичный период прошлого года в регионе было открыто 56 таких юрлиц).

Власти Крыма направили 6,9 млрд руб., вырученных от национализации украинского имущества, на развитие региональной инфраструктуры в 2025 году. Параллельно реализуется свыше 600 проектов в рамках бюджетной программы по поручению президента Владимира Путина и правительства России.

Более 5,5 млрд руб. отдали жители Краснодарского края мошенникам за год. Жертвами аферистов стали 13,5 тыс. кубанцев. Для вымогательства аферисты запугивают людей тюрьмой или предлагают легкий способ заработать.

С начала возобновления работы 17 сентября аэропорт Краснодара обслужил более 301,5 тыс. пассажиров. К концу года представители авиагавани планируют обслужить более 500 тыс. пассажиров.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу бывшего владельца Челябинского электрометаллургического комбината Александра Аристова, который пытался взыскать с компании «Кубань-Вино» более 65 млн руб. в качестве задолженности по договорам займа. Решение подтвердило правомерность вердиктов Темрюкского районного и Краснодарского краевого судов, ранее также отказавших истцу.

В Ейске возбуждено уголовное дело против директора колледжа и ее заместителя, которых обвиняют в получении взяток от подчиненных. Следствие вменяет им восемь эпизодов получения денежных средств через посредников группой лиц по предварительному сговору, в том числе с вымогательством, в значительном и крупном размере.