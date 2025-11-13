На благоустройство Крыма направили 6,9 млрд рублей от национализации

Власти Крыма направили 6,9 млрд руб., вырученных от национализации украинского имущества, на развитие региональной инфраструктуры в 2025 году. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Мы направили 6,9 млрд руб. на благоустройство, на придомовые территории, учреждения культуры, спортивные объекты, сети водоснабжения и другое»,— заявил глава республики.

Параллельно реализуется свыше 600 проектов в рамках бюджетной программы по поручению президента Владимира Путина и правительства России.

До конца года власти Крыма планируют завершить работы на 236 дворовых и общественных территориях, включая спортивные и детские площадки. Дополнительное освещение установлено на 200 улицах в 30 населенных пунктах. Завершается строительство и ремонт водопроводных систем в 10 населенных пунктах, включая бурение скважин в Джанкойском и Симферопольском районах.

Текущий и капитальный ремонт завершен на 146 объектах образования, спорта и культуры. Власти осуществляют еженедельный контроль всех процессов, при отставании от плана переходя на ежедневный режим.

Несколько проектов перенесены на 2026 год. Реконструкция набережной в Коктебеле завершится к началу туристического сезона следующего года. В первом квартале 2026 года планируется закончить благоустройство набережной имени Максима Горького и ремонт стадиона Дворца спорта имени Юрия Гагарина в Евпатории, а также установить два модульных спортивных зала в Симферополе и Сакском районе.

Алина Зорина