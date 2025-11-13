Аэропорт Краснодара обслужил 300 тысяч пассажиров после возобновления работы

С начала возобновления работы 17 сентября аэропорт Краснодара обслужил более 301,5 тыс. пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

За первые 27 дней работы аэропорт обслужил 100 тыс. человек, спустя 16 дней еще 100 тыс. К концу года представители авиагавани планируют обслужить более 500 тыс. пассажиров.

За время работы было выполнено более 2 тыс. взлетно-посадочных операций. Около 80 тыс. человек обслужили на международных рейсах и 221,5 тыс. — на внутренних.

«Сейчас из аэропорта выполняются рейсы по 10 внутренним и 11 зарубежным направлениям. Но до конца года их список пополнится новыми городами и странами»,— отметили в пресс-службе авиагавани.

Алина Зорина