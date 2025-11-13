На Кубани количество регистраций аптек сократилось на 14,2%

В январе—октябре 2025 года в Краснодарском крае зарегистрировано 48 новых юридических лиц, основной вид деятельности которых связан с аптечным бизнесом, подсчитали для «Ъ-Кубань» в сервисе Rusprofile. Год к году значение сократилось на 14,2% (за аналогичный период прошлого года в регионе было открыто 56 таких юрлиц).

В начале 2025 года в России зафиксировали заметное замедление темпов роста числа аптек, писал Moneytimes. По информации директора отдела стратегических исследований аналитического агентства DSM Group Юлии Нечаевой, в августе прошлого года в стране насчитывалось около 82,5 тыс. аптек, а сейчас их число сократилось примерно на 800 и составляет 81 352. Особенно заметное снижение открытия новых аптечных точек наблюдается с начала второго полугодия 2025 года.

Директор СРО Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова отмечала, что основной проблемой отрасли стало массовое закрытие и продажа аптек. Она объяснила тенденцию ужесточением налогового режима и частыми проверками со стороны более десяти различных ведомств.

При этом, по данным экспертов, на рынке сохраняется высокая концентрация, где лидирующие позиции занимают крупные аптечные сети: на 20 крупнейших сетей приходится около 70% от общего оборота фармацевтического рынка, а к концу года их доля может вырасти до 74%.

