За год жители Кубани отдали мошенникам 5,5 млрд рублей

Более 5,5 млрд руб. отдали жители Краснодарского края мошенникам за год. Жертвами аферистов стали 13,5 тыс. кубанцев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По словам начальника УБК ГУ МВД России по Краснодарскому краю Сергея Решетнякова, почти все потерпевшие знали о мошенниках, но все равно попались на их уловки. Для вымогательства аферисты запугивают людей тюрьмой или предлагают легкий способ заработать.

Жителям Краснодарского края рекомендуют класть трубку, как только на экране телефона появляется незнакомый номер. После этого его следует заблокировать.

Алина Зорина