Директора колледжа и ее зама в Ейске обвиняют во взяточничестве
В Ейске возбуждено уголовное дело против директора колледжа и ее заместителя, которых обвиняют в получении взяток от подчиненных. Следствие вменяет им восемь эпизодов получения денежных средств через посредников группой лиц по предварительному сговору, в том числе с вымогательством, в значительном и крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По версии следствия, в январе 2025 года руководство колледжа организовало схему систематического получения взяток от сотрудников. Обвиняемые, используя служебное положение, поручили бухгалтерии начислять работникам завышенные премии, а затем требовали передавать часть этих средств им. Сотрудники, находившиеся в зависимости от руководства, соглашались, опасаясь потери работы. С февраля по октябрь обвиняемые, по данным следствия, получили около 855 тыс. руб.
Действия фигурантов были пресечены сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. В ходе обысков у одного из них изъяли более 200 тыс. руб., также арестовано движимое имущество.
По ходатайству следствия директор колледжа заключена под стражу, ее заместитель находится под следствием. Расследование продолжается, ведется сбор доказательств.