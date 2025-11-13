Директора колледжа и ее зама в Ейске обвиняют во взяточничестве

В Ейске возбуждено уголовное дело против директора колледжа и ее заместителя, которых обвиняют в получении взяток от подчиненных. Следствие вменяет им восемь эпизодов получения денежных средств через посредников группой лиц по предварительному сговору, в том числе с вымогательством, в значительном и крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в январе 2025 года руководство колледжа организовало схему систематического получения взяток от сотрудников. Обвиняемые, используя служебное положение, поручили бухгалтерии начислять работникам завышенные премии, а затем требовали передавать часть этих средств им. Сотрудники, находившиеся в зависимости от руководства, соглашались, опасаясь потери работы. С февраля по октябрь обвиняемые, по данным следствия, получили около 855 тыс. руб.

Действия фигурантов были пресечены сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. В ходе обысков у одного из них изъяли более 200 тыс. руб., также арестовано движимое имущество.

По ходатайству следствия директор колледжа заключена под стражу, ее заместитель находится под следствием. Расследование продолжается, ведется сбор доказательств.

Вячеслав Рыжков