Главные новости за 10 ноября. Кавказ

Нальчикский городской суд продлил арест директору и главному инженеру канатной дороги на Эльбрусе по делу о гибели трех человек. Заключение под стражей продлили на месяц — до 11 декабря.

Прокуратура Дагестана направила в суд уголовное дело о получении взяток (п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ) в размере более 60 млн рублей бывшего заместителя министра образования и науки региона. В 2012 году обвиняемый лично получил взятку в 400 тыс. руб., а с 2013 по 2023 годы – в размере 60 млн руб. Деньги стали вознаграждением за содействие в заключении ряда госконтрактов.

Из краевого резервного фонда правительство Ставропольского края направило в бюджет 2,2 млрд руб. на поддержку участников СВО и их семей, а также льготников разных категорий.

Жительница Советского округа Ставропольского края перевела мошенникам более 2 млн руб. под предлогом оказания изотерических услуг.

Следственный комитет в Невинномысске проводит проверку по факту жалобы жителей дома на подделку их подписей в протоколах выбора управляющей компании. Ууправляющая компания, которая обслуживает их дом, не избиралась собственниками жилья. По словам жильцов, подписи в протоколах оказались поддельными.

Найденные на территории Ставропольского края останки возрастом около 5,5-6 млн лет принадлежат неизвестному ранее вымершему гигантскому медведю уракан Борисяк.