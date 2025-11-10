Жительница Ставрополья перевела мошенникам 2 млн рублей за гадание на картах

Жительница Советского округа Ставропольского края перевела мошенникам более 2 млн руб. под предлогом оказания изотерических услуг. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Пострадавшая рассказала в полиции, что объявление о гадании на картах она нашла в одном из мессенджеров в сети интернет. После его просмотра ей предложили индивидуальный расклад. Согласившись, ставропольчанка перевела оплату за услугу и получила в ответ предложение на проведение ряда изотерических обрядов.

На ее отказ мошенники стали угрожать наведением порчи на родственников, чтобы этого не допустить потерпевшая перевела злоумышленникам более 2 млн руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Наталья Белоштейн