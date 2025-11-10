Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жители Невинномысска обратились к СК с жалобой на управляющую компанию

Следственный комитет в Невинномысске проводит проверку по факту жалобы жителей дома на подделку их подписей в протоколах выбора управляющей компании. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно сообщению, жильцы дома на улице Дунаевского обратились к председателю СК России Александру Бастрыкину и в видеообращении заявили, что управляющая компания, которая обслуживает их дом, не избиралась собственниками жилья. По словам жильцов, подписи в протоколах оказались поддельными.

Как отмечают заявители, они долгое время безуспешно пытаются заменить управляющую организацию.

Константин Соловьев

Новости компаний Все