Жители Невинномысска обратились к СК с жалобой на управляющую компанию
Следственный комитет в Невинномысске проводит проверку по факту жалобы жителей дома на подделку их подписей в протоколах выбора управляющей компании. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Согласно сообщению, жильцы дома на улице Дунаевского обратились к председателю СК России Александру Бастрыкину и в видеообращении заявили, что управляющая компания, которая обслуживает их дом, не избиралась собственниками жилья. По словам жильцов, подписи в протоколах оказались поддельными.
Как отмечают заявители, они долгое время безуспешно пытаются заменить управляющую организацию.