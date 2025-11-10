На поддержу соцсферы Ставрополья направлено 2,2 млрд рублей

Из краевого резервного фонда правительство Ставропольского края направило в бюджет 2,2 млрд руб. на поддержку участников СВО и их семей, а также льготников разных категорий. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме этого, дополнительное финансирование предусмотрено на развитие социальной инфраструктуры — модернизацию больниц и учреждений образования. Увеличение объема господдержки произошло и для поддержки аграриев.

«При этом мы полностью выдерживаем вектор по расходам, который взяли на этот год. Учитывая вызовы времени, ориентируемся на три ключевых приоритета: поддержка СВО, обеспечение льгот и социальных выплат для ставропольцев и зарплаты бюджетникам»,— отметил глава региона.

Владимир Владимиров уточнил, что дефицит краевого бюджета и объем долга остаются неизменными.

Наталья Белоштейн