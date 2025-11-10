В Ставропольском крае нашли останки вымершего гигантского медведя
Найденные на территории Ставропольского края останки возрастом около 5,5-6 млн лет принадлежат неизвестному ранее вымершему гигантскому медведю уракан Борисяк. Об этом пишут «РИАНовости» со ссылкой на директора Палеонтологического института имени Борисяка РАН Алексея Лопатина.
Впервые описанный вид был по величине как самые крупные из современных бурых медведей, которые весят свыше 700 кг, и является родственником современных больших панд. Уракан, названный в честь первого директора Палеонтологического института академика Алексея Борисяка, считался большим даже по меркам гигантских медведей, приближаясь к максимальному размеру представителей этой группы. Как и все ураканы, это был крупный активный хищник, способный к быстрому бегу.
Пока что уракан Борисяка известен лишь по одной особи, однако новые виды медведей продолжают обнаруживать, отмечают ученые.