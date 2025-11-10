Курабек Караев стал 17-м Героем России из Дагестана

Полковник Курабек Караев, уроженец Дагестана, удостоился звания Героя России. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меликов.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Курабек Караев, родившийся в Дербентском районе, стал 17-м дагестанцем, удостоенным звания Героя. Свой путь в Вооруженных Силах РФ он начал в 2011, принимает участие в специальной военной операции с первых дней и за это время досрочно получил звание подполковника и полковника, дослужился до должности командира мотострелковой бригады.

Дагестанец также отмечен двумя орденами Мужества, медалью «За храбрость» и именным оружием. Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что с начала проведения СВО Хантемир Султанов стал 16-ым дагестанцем, удостоенным звезды Героя России.

Константин Соловьев