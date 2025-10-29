Дагестанца Хантемира Султанова наградили звездой Героя России

Хантемир Султанов из Дагестана, участник специальной военной операции, удостоен звания Героя России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меликов.

С начала проведения операции Хантемир Султанов стал 16-ым дагестанцем, удостоенным звезды Героя. Султанов занимает должность командира штурмового отряда 40-й бригады морской пехоты. В том же подразделении проходит службу другой Герой России из Дагестана — Руслан Курбанов из Табасаранского района. Отряд господина Султанова участвовал в освобождении десятков населенных пунктов на Южно-Донецком направлении. После получения тяжелого ранения военнослужащий не покинул товарищей и продолжил службу.

«Спасибо губернатору Камчатского края Владимиру Викторовичу Солодову, который высоко оценил заслуги нашего земляка и выступил с ходатайством о награждении, поддержанным Верховным Главнокомандующим. Это еще раз доказывает: главная сила России – в нашем единстве», — написал Сергей Меликов.

Константин Соловьев