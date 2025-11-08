Главные новости за 8 ноября. Ростов-на-Дону

Президент РФ подписал указ о назначении командующего ЮВО генерал-полковника Александра Санчика заместителем министра обороны Российской Федерации. Указ опубликован на официальном портале правовой информации 7 ноября 2025 года.

Ростовстат зафиксировал снижение средней стоимости бензина в Ростовской области в первую неделю ноября 2025 года. Средняя цена полного бака бензина объёмом около 55 литров составила 3 708 руб., что на 25 руб. меньше, чем на предыдущей неделе.

В станице Старочеркасской Ростовской области завершили монтаж современного понтонного причала «Дон-5» для судов на подводных крыльях, написал в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Застройщики Ростовской области столкнулись с серьезным переизбытком нового жилья: с начала 2025 года они продали лишь около четверти построенных квадратных метров, сообщил глава областного Минстроя Сергей Вифлянцев.

Задержаны сотрудники ростовского оборонного предприятия «Алмаз» по подозрению в мошенничестве на сумму свыше 14 млн руб., пишет РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По версии следствия, в 2021 году директор по коммерческой деятельности и главный бухгалтер компании организовали фиктивное исполнение плановых показателей с целью получения премий.

В сентябре 2025 года работодатели Ростовской области снизили заявленную потребность в сотрудниках на 38% по сравнению с сентябрем 2024 года, следует из данных Росстата. Донские предприятия разместили в службу занятости 38,8 тыс. вакансий, тогда как год назад вакансий было 53,5 тыс.