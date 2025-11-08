Кадровый спрос в Ростовской области за сентябрь 2025 года упал на 38%

В сентябре 2025 года работодатели Ростовской области снизили заявленную потребность в сотрудниках на 38% по сравнению с сентябрем 2024 года, следует из данных Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Донские предприятия разместили в службу занятости 38,8 тыс. вакансий, тогда как год назад вакансий было 53,5 тыс. По сравнению с августом 2025 года спрос также уменьшился на 2,3%: в августе работодатели заявляли о готовности принять порядка 39,7 тыс. человек. При общем падении спроса в Ростовской области выросло количество вакансий без требований к опыту — на 19% к прошлому году. Рост наблюдается преимущественно в рабочих профессиях и отраслях с традиционным дефицитом кадров, таких как логистика и промышленность.

Данная тенденция снижения кадрового спроса наблюдается во всех регионах Южного федерального округа, кроме Адыгеи и Астраханской области. Наибольшее падение продемонстрировала Калмыкия — на 45%, на Кубани спрос сократился на 38%. В целом по ЮФО потребность в работниках на начало октября 2025 года составляла около 165,7 тыс. человек против 207,1 тыс. годом ранее.

Снижение активности работодателей отмечается в России в целом — уровень заявленной потребности в кадрах упал на 15% за год и на конец сентября 2025 года составлял 1,73 млн человек. Исключением стал Северо-Западный федеральный округ, где заявки на вакансии выросли более чем на 25%. Причины падения кадрового спроса связывают с замедлением деловой активности работодателей на фоне ухудшения экономической ситуации в регионах.

Станислав Маслаков