Донские девелоперы смогли продать лишь 24% квартир в новостройках

Застройщики Ростовской области столкнулись с серьезным переизбытком нового жилья: с начала 2025 года они продали лишь около четверти построенных квадратных метров, сообщил глава областного Минстроя Сергей Вифлянцев.

В продажу с начала года вышло 1,1 млн квадратных метров жилья, что составляет всего 24% от общего объема введенного строительства. Это означает, что 76% новых квартир остаются на рынке без покупателей.

За девять месяцев 2025 года в области ввели почти 1,9 млн квадратных метров жилья. Из этого объёма 1,2 млн квадратных метров приходится на индивидуальные дома, а 676 тыс. — на 95 многоквартирных домов. При этом объем индивидуального жилищного строительства снизился на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как сектор многоэтажного строительства вырос на 3,5%.

Ростовская область лидирует в России по числу непроданных квартир. С июля 2024 по июль 2025 года застройщики не смогли реализовать 29 456 квартир. В сравнении с другими регионами, такими как Свердловская область и Краснодарский край, показатели Ростовской области значительно выше по объему непроданных объектов.

