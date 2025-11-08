Сотрудников ростовского завода «Алмаз» задержали по подозрению в мошенничестве

Задержаны сотрудники ростовского оборонного предприятия «Алмаз» по подозрению в мошенничестве на сумму свыше 14 млн руб., пишет РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2021 году директор по коммерческой деятельности и главный бухгалтер компании организовали фиктивное исполнение плановых показателей с целью получения премий. Для этого они заключили договор с подконтрольным контрагентом на поставку несуществующих ингаляторов. В результате с расчетных счетов предприятия были списаны денежные средства за фактически невыполненные работы. Позже фигуранты инсценировали возврат бракованной продукции и её уничтожение, чтобы скрыть следы преступления.

По материалам УФСБ России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями. По месту работы и жительства подозреваемых проведены обыски. Компания «Алмаз» занимается производством комплексных систем связи и медицинской техники, является поставщиком продукции для оборонных и промышленных нужд.

Станислав Маслаков