В Ростовской области бензин подешевел на 25 рублей за полный бак

Ростовстат зафиксировал снижение средней стоимости бензина в Ростовской области в первую неделю ноября 2025 года. Средняя цена полного бака бензина объёмом около 55 литров составила 3 708 руб., что на 25 руб. меньше, чем на предыдущей неделе.

Цена бензина марки АИ-92 упала почти на такую же сумму — до 3 481 руб. за бак. АИ-95 за эту неделю подешевел на 27 руб., и полный бак теперь обходится в 3 823 рубля. В то же время бензин АИ-98 стал дороже на 14 руб., достигнув 4 845 руб. за полный бак. Аналогично увеличилась цена на дизельное топливо — рост составил 11 руб., и полный бак стоит 3 878 руб.

Эксперты связывают колебания цен с сезонным снижением спроса после октябрьского пика, а также с улучшением логистики и поставок топлива, что снижает давление на рынок. Ранее в регионе наблюдался сезонный ажиотаж и локальный дефицит топлива, что приводило к росту цен и ажиотажным покупкам. Власти Ростовской области подтверждали повышенный спрос, связанный с активностью аграриев и транзитным движением, однако в ноябре ситуация стабилизировалась. Повышение цен на АИ-98 и дизель эксперты объясняют небольшим дефицитом и ростом акцизов на некоторые виды топлива.

Станислав Маслаков