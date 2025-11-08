В Старочеркасскую запущены ежедневные речные рейсы на «Валдае»

В станице Старочеркасской Ростовской области завершили монтаж современного понтонного причала «Дон-5» для судов на подводных крыльях, написал в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря

Причал площадью 30 на 5 метров установили на берегу Дона в районе парка «Донской». Работы начали в конце сентября 2025 года и завершили к концу октября. Новая пристань предназначена для приема быстроходных судов «Валдай 45Р» и «Метеор», что позволит наладить регулярное пассажирское сообщение между Ростовом-на-Дону и исторической станицей. С 7 ноября первый рейс на судне «Валдай 45Р» отправился из Ростова. Рейсы будут выполняться ежедневно до окончания навигационного периода.

По данным регионального правительства, в 2024–2025 годах речные суда перевозили около 50 тысяч пассажиров по маршрутам региона. Юрий Слюсарь осмотрел объект и поручил благоустроить прибрежную зону, чтобы туристы могли комфортно добираться до достопримечательностей Старочеркасской — уникального музея под открытым небом и колыбели донского казачества.

Станислав Маслаков