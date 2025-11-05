Эксперты Московского центра ВАО АЭС подтвердили соответствие Ростовской атомной станции высоким стандартам в области атомной энергетики

Визит международной организации на предприятие прошёл в рамках отраслевой инициативы «Курс на совершенство».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС

Группа экспертов Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС)* завершила миссию на Ростовской АЭС и подтвердила высокий уровень безопасности атомной станции. Визит экспертов на предприятие прошёл в рамках отраслевой инициативы «Курс на совершенство», направленой на достижение и поддержание максимально высокого уровня безопасности и надёжности атомных станций.

Представители ВАО АЭС проверили такие ключевые направления производственной деятельности РоАЭС как: эффективность организационной структуры, эксплуатация и эксплуатационный фокус, техническое обслуживание и ремонт, управление работами, инженерно-техническое обеспечение и надёжность оборудования. Также они провели наблюдения за выполнением работ, интервью с сотрудниками и выполнили выборочный анализ станционной документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС

«Инициатива "Курс на совершенство" направлена на то, чтобы помочь атомным станциям достичь и поддерживать максимально высокий уровень безопасности и надёжности. Одним из инструментов такой поддержки является процесс "Улучшенный мониторинг", который позволяет оперативно оценивать текущий уровень производственной деятельности, выявлять на ранней стадии неблагоприятные тенденции в области безопасности и надёжности, а также предоставлять независимую экспертную поддержку для повышения эффективности работы станции. ВАО АЭС ставит перед собой цель, чтобы к 2030 году мировая атомная энергетика достигла пяти ключевых целевых показателей: все атомные станции будут иметь максимальную рейтинговую оценку 1 или 2; не останется АЭС с низким рейтингом 4 или 5; значительные отклонения в работе будут исключены; все возможные отклонения будут выявляться в процессе оценки ВАО АЭС; индекс ВАО АЭС на всех станциях превысит 80%. Достижение этой цели будет способствовать поддержанию безопасности и надёжности работы предприятий атомной отрасли, а также обеспечит их устойчивое развитие», - рассказал руководитель команды экспертов, советник Московского центра ВАО АЭС Юрий Щелик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС

Эксперты подготовили подробный отчет с рекомендациями по дальнейшему развитию каждого аспекта деятельности АЭС.

По итогам визита на заключительном совещании были представлены предварительные отчёты по состояниям оцениваемых областей с предложениями и рекомендациями. У всех рассмотренных направлений производственной деятельности отмечен высокий уровень, работа Ростовской АЭС соответствует высоким стандартам в области атомной энергетики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС

«Мы рады, что наша работа получила высокую оценку экспертов, но, вместе с тем, развитие продолжается постоянно, ведь безопасность - это процесс бесконечного улучшения. Мы продолжаем двигаться вперед, стремясь достичь новых высот. Благодарим наших коллег из Московского центра ВАО АЭС за ценный вклад в наше стремление повысить эффективность работы и безопасность производства», - отметил Андрей Сальников.

Очередная миссия поддержки Московского центра ВАО АЭС по оценке состояния оборудования состоится на Ростовской АЭС в середине декабря 2025 года.