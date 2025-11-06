Главные новости за 6 ноября. Ростов-на-Дону и область

Бывший министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская добилась через суд условно-досрочного освобождения. В марте 2024 года Кущевский районный суд Краснодарского края Татьяну Быковскую к 4,5 годам колонии общего режима за превышение полномочий.

Суд продлил срок содержания под стражей бывшему первому заместителю губернатора Ростовской области Виктору Гончарову на два месяца — до 4 января 2026 года включительно.

На Дону зафиксировано снижение разводов на 23%. В Ростовской области количество браков в 2025 году увеличилось до 22,6 тыс. против 21,8 тыс. годом ранее. Рост составил 800 пар по сравнению с предыдущим периодом.

С начала навигации 2025 года грузопоток в границах Азово-Донского бассейна сократился на 36,5% и составил 4,34 млн т. В апреле-октябре 2025 года большая часть перевозок на пшеницу — 1,6 млн т. Далее следуют мазут (649,5 тыс. т), вакуумный газойль (533 тыс. т) и дизельное топливо (363,8 тыс. т).

Департамент финансов администрации города Шахты назначил аукцион на право предоставления городу невозобновляемой кредитной линии с лимитом в почти 407 млн руб. Власти города планируют выбрать финансовую организацию для открытия кредитной линии по ставке, не превышающей 20% годовых, до 3 декабря 2027 года.

В Ростовской области растет спрос на работников аграрного сектора. Регион занял второе место среди южных регионов по количеству вакансий в сельском хозяйстве с показателем 4,3 тыс. позиций.