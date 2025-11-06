В Ростовской области растет спрос на работников аграрного сектора

Ростовская область заняла второе место среди южных регионов по количеству вакансий в сельском хозяйстве с показателем 4,3 тыс. позиций. Лидером стал Краснодарский край с 8,2 тыс. предложений, третье место у Волгоградской области с 2,5 тыс. вакансий. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба сервиса hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным аналитиков, за десять месяцев аграрные компании юга чаще всего искали машинистов — свыше 8,9 тыс. вакансий (55%), инженеров-механиков — более 4,2 тыс.предложений (26%) и агрономов — свыше 1,3 тыс. позиций (8%).

Одновременно растет потребность в IT-кадрах в агропромышленном комплексе. В 2024 году число цифровых позиций в отрасли в целом по России увеличилось на 9% по сравнению с 2023 годом, когда было опубликовано более 5 тыс. вакансий. Треть таких предложений (28%) приходится на Москву — более 1,1 тыс. вакансий. Следом идут Воронежская область —260 позиций (7%), Краснодарский край —250 (6%), Ростовская область —150 (4%).

В октябре самые высокие оклады специалистам агросектора в ЮФО готовы предложить в Астраханской области — 123 тыс. руб., Волгоградской — 99,5 тыс. руб., Ростовской — 92,5 тыс. руб.

«Агропромышленный комплекс региона переживает масштабную трансформацию. Чтобы поменять эту динамику, крупные игроки отрасли все активнее работают с агроклассами, начиная профориентацию с 8–9 класса»,— прокомментировала Елена Бузо, руководитель проекта по развитию агропромышленного направления hh. ru в ЦФО.

Валентина Любашенко