На Дону зафиксировано снижение разводов на 23% в 2025 году

В Ростовской области количество браков в 2025 году увеличилось до 22,6 тыс. против 21,8 тыс. годом ранее. Рост составил 800 пар по сравнению с предыдущим периодом. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила заведующая Кировским отделом ЗАГС Дарья Фролова на конференции в пресс-центре ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

По словам госпожи Фроловой, одновременно третий год подряд в регионе наблюдается снижение числа бракоразводных процессов. «Если сравнивать статистику с 2022 и 2023 годом, то разводов на Дону стало меньше на 20,8%. Если в 2024 году расторгли брак 15,4 тыс. пар, то с начала 2025 года их количество составляет 12,2 тыс. пар»,— пояснила эксперт.

Позитивную роль в сохранении семей играет работа с психологом. За прошлый год 28 пар после общения с семейным специалистом отменили решение расторгнуть отношения. Особое значение в укреплении института семьи имеют пары, где один из супругов находится в зоне СВО.

«С 2018 года заявление о регистрации брака можно подавать через онлайн-платформу, не посещая отдел ЗАГС. Обращение направляется с аккаунта одного из будущих супругов через портал Госуслуг, но у второго также должна быть подтвержденная запись. По закону заявление на регистрацию отношений подается заблаговременно. СК РФ ст. 11 говорит о том, что с момента подачи обращения до самого факта бракосочетания должен пройти минимум месяц», — пояснила Фролова.

Спикер уточнила: «В 2025 году в Ростовской области самое большое количество — 478 пар — было зарегистрировано 25 октября. Популярные зеркальные даты 2026 года — 26.06 и 16.06 — уже забронированы полностью за один день с момента разрешения на бронь. Только в Кировском районном ЗАГСе Ростова 70-80 заявлений были поданы оперативно благодаря порталу Госуслуги».

Валентина Любашенко