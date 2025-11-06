Грузопоток в Азово-Донском бассейне сократился на 36%

С начала навигации 2025 года грузопоток в границах Азово-Донского бассейна сократился на 36,5% и составил 4,34 млн т. Соответствующая информация опубликована на сайте ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация внутренних водных путей».

В апреле-октябре 2025 года большая часть перевозок на пшеницу — 1,6 млн т. Далее следуют мазут (649,5 тыс. т), вакуумный газойль (533 тыс. т) и дизельное топливо (363,8 тыс. т).

В октябре в пределах бассейна было перевезено 762,6 тыс. т, что на 35,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Самый высокий показатель за навигацию 2025 года был достигнут в августе — тогда было перевезено 905,4 тыс. т.

Наталья Белоштейн