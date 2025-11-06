Власти города Шахты планируют привлечь почти 407 млн рублей кредита

Департамент финансов администрации города Шахты назначил аукцион на право предоставления городу невозобновляемой кредитной линии с лимитом в почти 407 млн руб. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в системе анализа закупок «Интерфакс-Маркер».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Власти города планируют выбрать финансовую организацию для открытия кредитной линии по ставке, не превышающей 20% годовых, до 3 декабря 2027 года для финансирования дефицита бюджета или погашения долговых обязательств. Прием заявок завершится 13 ноября, аукцион назначен на 17 ноября.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что власти города Шахты в мае искали финорганизацию для привлечения в кредит 216 млн руб. и еще 107,4 млн руб.

Константин Соловьев