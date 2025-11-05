Главные новости за 5 ноября. Сочи

Первый за 14 лет пассажирский рейс парома из турецкого Трабзона в Сочи состоится в среду, 5 ноября. Переносов больше не ожидается — судно отправится в путь вечером около 20:00 по московскому времени.

В Сочи начало отопительного сезона перенесли с 5 на 13 ноября 2025 года. Ранее власти Сочи сообщали о досрочной подаче тепла в социальные учреждения и жилые дома, расположенные в наиболее уязвимых и высокогорных районах.

Сегодня, 5 ноября, до 11:00 в акватории Сочинского морского порта проводятся учебные стрельбы. В мэрии курорта призвали сохранять спокойствие.

В ноябре Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для бронирования отелей. В топ также вошли Краснодар, Анапа, Красная Поляна и Геленджик.

Глава Сочи Андрей Прошунин в ходе рабочего объезда Хостинского района проверил ход благоустройства сквера на улице Чекменева, где работы начались в октябре. Объект реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и выбран по итогам общественного голосования.