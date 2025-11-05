Вечером первый за 14 лет пассажирский паром из Трабзона отправится в Сочи

Первый за 14 лет пассажирский рейс парома из турецкого Трабзона в Сочи состоится в среду, 5 ноября. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании Liderline в Трабзоне Мустафу Чакыра. По его словам, переносов больше не ожидается — судно отправится в путь вечером около 20:00 по московскому времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Первоначально запуск маршрута был запланирован на 29 октября, однако его отложили из-за неблагоприятных погодных условий. Сейчас море спокойное, и, как отмечают в компании, рейс пройдет в штатном режиме.

Паром Seabridge, построенный в Италии в 1991 году и прошедший реновацию в 2024-м, рассчитан на перевозку до 450 пассажиров и до 200 автомобилей. На борту предусмотрены спасательные шлюпки и катера, а также рестораны и кафетерий, где можно расплачиваться в рублях. Экипаж судна насчитывает 25 человек, при полной загрузке его численность может быть увеличена до 40. Время пути составит около 12 часов, в зависимости от погодных условий.

По данным Liderline, уже забронированы первые билеты, а на ноябрь и декабрь отмечается активный спрос, особенно на праздничные даты. Пассажирами маршрута станут как граждане России, так и Турции. Стоимость проезда начинается от 55 долларов, а для первых рейсов действует скидка.

Перевозка автомобилей пока не запланирована, сообщил генеральный директор ООО «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян. В будущем она может стоить от 30 тыс. руб., в зависимости от габаритов транспортного средства.

Паромная линия Сочи – Трабзон действовала с 1993 по 2011 год. Идея возобновления маршрута обсуждалась с 2023 года, когда глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби предложил использовать для этого судно Seabridge. Сейчас маршрут возвращается в эксплуатацию в формате регулярных рейсов дважды в неделю.

Мария Удовик