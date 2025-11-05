Начало отопительного сезона в Сочи перенесли на 13 ноября

В Сочи начало отопительного сезона перенесли с 5 на 13 ноября 2025 года. Соответствующие изменения внесены в постановление администрации города №3304 от 17 октября, сообщает МЦУ курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее власти Сочи сообщали о досрочной подаче тепла в социальные учреждения и жилые дома, расположенные в наиболее уязвимых и высокогорных районах. По словам главы города Андрея Прошунина, решение о частичном включении отопления было принято из-за снижения температуры воздуха и необходимости обеспечить комфортные условия для жителей.

«Погода не ждет официальных дат, а значит, и мы не можем ждать, когда людям станет неуютно в своих домах. Это касается и детей в школах и садах, и пациентов в больницах. Сейчас нашим коммунальщикам нужно внимательно следить за подачей ресурса и оперативно реагировать на возможные сбои»,— отметил мэр.

Как уточнили в администрации, особое внимание в ходе подготовки уделяется контролю за стабильностью системы теплоснабжения и своевременному устранению неполадок. Массовый запуск отопления по всему городу запланирован на 13 ноября.

«Ъ-Сочи» писал, что котельная на улице Санаторной, которая работает почти 50 лет и обеспечивает теплом детский сад, санатории и более 20 домов Центрального района, увеличит мощность на 40% после завершения многолетнего технического перевооружения. В рамках президентской программы социальной догазификации три котельные в Лазаревском и Адлерском районах перевели с угля и сжиженного газа на природный.

Мария Удовик