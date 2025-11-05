Сочи вошел в топ-3 направлений для бронирования отелей
В ноябре Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для бронирования отелей. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 13% бронирований.
Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ
На курорте путешественники остаются в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,2 тыс. руб.
Рейтинг популярных направлений для бронирования отелей в ноябре возглавил Санкт-Петербург. Культурная столица России собрала 15%. В городе путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 3,3 тыс. руб.
Второе место заняла Москва с 14% бронирований. В ноябре в столице России средняя стоимость одной ночи в отеле составляет 3,7 тыс. руб. Средняя продолжительность поездки составляет три ночи.
В рейтинг популярных направлений для бронирования отелей в ноябре также вошли и другие города Краснодарского края. В Краснодаре, который занял пятое место, путешественники остаются в среднем на две ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,5 тыс. руб.
Далее идет Анапа, где средняя продолжительность отдыха в ноябре составляет три ночи. Средняя стоимость — 5 тыс. руб.
Седьмое место рейтинга популярных направлений для бронирования отелей в ноябре заняла Красная Поляна. В горах Сочи путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 6,1 тыс. руб.
Восьмое место занял Геленджик, где путешественники остаются в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4 тыс. руб.