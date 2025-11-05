В Сочи завершат благоустройство сквера на улице Чекменева к концу года

Глава Сочи Андрей Прошунин в ходе рабочего объезда Хостинского района проверил ход благоустройства сквера на улице Чекменева, где работы начались в октябре. Объект реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и выбран по итогам общественного голосования, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По словам мэра, жители микрорайона Мацеста неоднократно обращались с просьбой о благоустройстве территории. Проект предусматривал проведение государственной историко-культурной экспертизы, так как участок расположен в границах зоны объекта культурного наследия — здания водолечебницы №4, рядом с Поклонным Крестом. После получения положительного заключения работы были начаты в строгом соответствии с утвержденной проектной документацией.

На обновление сквера направлено более 51 млн руб. из краевого и городского бюджетов. Здесь появятся зоны для спокойного отдыха с современной парковой мебелью, детская площадка с игровыми конструкциями и новая система наружного освещения. Старые опоры демонтировали, подрядная организация прокладывает кабельные линии для установки энергосберегающих светильников.

Полностью завершена укладка системы водоснабжения для полива зеленых насаждений. Финальным этапом станет озеленение территории зимним ассортиментом субтропических растений. Завершить все работы и открыть обновленный сквер планируется до конца текущего года.

«Ъ-Сочи» писал, что начались работы на участке Сухумского шоссе, связывающем Хосту и Кудепсту. Планируется комплексный ремонт 4 км дороги с полной заменой покрытия, усилением основания, модернизацией инфраструктуры и благоустройством территории.

Мария Удовик