Сердечное рано

Министерство здравоохранения Свердловской области отправило в отставку основателя и бессменного руководителя Уральского института кардиологии 73-летнего Яна Габинского по причине достижения им предельного возраста. Решение ведомства вызвало широкий резонанс и в профессиональной среде, и внутри общественности. Коллектив института уже обратился в прокуратуру и подготовил письма губернатору Денису Паслеру и президенту Владимиру Путину с просьбой о продлении контракта главного врача.



Ян Габинский

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

7 октября было объявлено, что контракт с главным врачом Уральского института кардиологии Яном Габинским не будет продлен. Причиной отставки, по данным департамента информационной политики Свердловской области, стало то, что в соответствии со ст. 350 Трудового кодекса РФ определен предельный возраст для главных врачей. Он составляет 65 лет, но может быть продлен на срок до пяти лет на основании решения общего собрания коллектива. «У Яна Львовича предельный срок нахождения в должности истек»,.— пояснили в департаменте.

Профессор, доктор медицинских наук, член президиума Российского кардиологического общества, заведующий кафедрой кардиологии Уральского медицинского университета, член Российской Академии естественных наук, заслуженный врач и почетный кардиолог России Ян Габинский начал карьеру врача в 1975 году. В 1985 году он создал инфарктный центр, который впоследствии стал Уральским институтом кардиологии, и руководил им последние 40 лет.

Информация об отставке Яна Габинского вызвала волну возмущения работников Уральского института кардиологии, возможные версии увольнения широко обсуждались и в соцсетях.

На встречу с коллективом 8 октября пришлось приехать заместителю губернатора — министру здравоохранения Свердловской области Татьяне Савиновой.

«Мы знаем примеры, когда люди многие годы, в том числе в здравоохранении, продолжали работать. Да нашего президента возьмите! Ему нет равных, а возраст у него точно такой же, как у Яна Львовича. Ян Львович создал кардиологическую империю»,— обратилась к Татьяне Савиновой сотрудница института, сообщает портал 66.ру.

«Все очень быстро развивается — меня в понедельник вызвали, сказали, что есть федеральный закон и мы не можем его переступать. Для меня это очень эмоционально — это моя жизнь, моя судьба. Вы приехали и вы месяц здесь находитесь, а я 50 лет прихожу сюда в этот центр, у меня одна запись в моей трудовой книжке»,— заявил министру Ян Габинский.

Заместитель главврача по лечебной работе института, д.м.н, профессор Марина Фрейдлин рассказала «Ъ-Урал» , что коллектив уже обратился в прокуратуру и подготовил письма губернатору Денису Паслеру и президенту Владимиру Путину с просьбой о продлении контракта руководителя института.

«У него каждый день новые идеи и они опережают сферу на десятилетия. Он первый решил создать инфарктный центр, таких не было в стране. Много лет назад он всех нас заставил перейти на электронные истории болезни — тогда, в 90-е годы еще никто не работал с электронными историями, нас тогда ругали за это, а сейчас всех на них переводят. Он настоял, что надо вводить коронарографическую установку для установки стентов»,— рассказала Марина Фрейдлин.

В разговоре с “Ъ-Урал” Ян Габинский высказал уверенность, что продление контракта еще хотя бы на год позволит ему подготовить и рекомендовать достойного кандидата на должность главы центра.

В свою очередь министр Татьяна Савинова заявила сотрудникам института, что всегда «очень трудно и больно», когда истекает предельный срок нахождения в должности, но нужно исполнять федеральные законы. «Уральский институт кардиологии — действительно бренд, у вас замечательный коллектив. За 50 лет профессиональной деятельности Ян Львович сделал многое для становления кардиологической службы региона, развития науки и введения новых медицинских решений и инноваций в здравоохранении, воспитал поколения специалистов. К сожалению, у Яна Габинского заканчивается срочный трудовой договор, и его возраст не позволяет заключить новый договор даже по решению коллектива»,— посетовала глава ведомства. По ее словам, господину Габинскому предложены «не менее статусные» должности без возрастных ограничений - руководителя клиники или председателя попечительского совета.

Татьяна Савинова также заявила, что на место главного врача рассматриваются три кандидатуры из сотрудников кардиоцентра. Назначение может произойти в течение трех месяцев.

Это не первая отставка руководства медучреждений после назначения нового министра здравоохранения области. Так, в июне «по соглашению сторон» пост покинул глава свердловского госпиталя ветеранов войн Олег Забродин. Спустя несколько дней ушла с должности руководитель и главный врач клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» (КДЦ «ОЗМР») в Екатеринбурге Елена Николаева.

Мария Игнатова, Василий Алексеев, Екатеринбург