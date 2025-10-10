В Уральском кардиоцентре выступили против назначения Лозовского и.о. главврача

Работники Уральского института кардиологии на встрече с бывшим главой учреждения Яном Габинским в пятницу высказались против решения министерства здравоохранения Свердловской области о назначении анестезиолога-реаниматолога высшей квалификационной категории Андрея Лозовского исполняющим обязанности главного врача. По словам господина Габинского, коллектив и противники смены руководства учреждения намерены провести серию пикетов, устроить сбор подписей и настоять на встрече с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко в день его визита в Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) 14 октября.

Приемная главного врача Уральского института кардиологии

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как рассказал экс-главврач, Андрей Лозовский спросил сотрудников всех отделений об их потребностях и заявил о планах изменить структуру кардиоцентра. «У нас потребности известны годами, они записаны в заявках минздраву, рекомендациях, прошениях, в нашей программе по реновации кардиологического центра. Она должна была провести к уникальному новому европейскому центру, этим надо заниматься, а не разборками»,— подчеркнул господин Габинский.

Ян Габинский добавил, что Андрей Лозовский приступил к работе в учреждении в 2010 году после создания в кардиоцентре кардиохирургии. «Мы с помощью Эдуарда Росселя (губернатор Свердловской области в 1995-2009 годах.— "Ъ-Урал") сделали под ключ два этажа под кардиохирургию, работали немецкие компании. Мы искали узких специалистов, вот, нашли, которые могут себя так вести»,— пояснил он.

Господин Габинский объяснил назначение Андрея Лозовского и.о. главврача тем, что другие кандидаты «отказались от предложения занять должность». «Мы создали уникальные технологии, которые будут предупреждать инфаркты, инсульты, внезапные смерти, но их нужно приводить в жизнь, кто это будет делать? Человек, который дает наркоз и сейчас будет пытаться срочно отремонтировать свой кабинет? Самое первое решение, которое он принял на посту и.о. главного врача. С этого не начинают»,— сказал бывший руководитель кардиоцентра.

В разговоре с порталом 66.ру господин Лозовский отметил, что «вникает в дела» по управлению учреждением. «В кардиоцентре назрели проблемы — с ними нужно разбираться и решать. Этим я и буду заниматься в ближайшее время»,— заверил он.

Уральский институт кардиологии был создан в 1976 году как кардиологический корпус при больнице скорой медицинской помощи в Свердловске (сейчас.— Екатеринбург). В нем оказывают медицинскую помощь при острых и хронических заболеваниях сердечно-сосудистой системы. По словам Яна Габинского, за почти 50 лет работы кардиоцентр пролечил 1,1 млн человек. На сегодня в учреждении работают свыше 400 сотрудников.

Ян Габинский возглавлял Уральский институт кардиологии в 1985-2025 годах. Министерство здравоохранения Свердловской области отказалось продлевать с ним контракт по причине достижения руководителем учреждения предельного возраста (8 октября ему исполнилось 73 года) и назначило 10 октября и.о. главного врача Андрея Лозовского. Его общий стаж работы в системе здравоохранения составляет 21 год.

