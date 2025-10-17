Новый руководитель Уральского кардиоцентра отправил в отставку замглавврача

И.о. главного врача Уральского института кардиологии Андрей Лозовский предложил своему заместителю по медицинской части Марине Фрейдлин написать заявление об уходе по собственному желанию и покинуть занимаемую должность до 31 октября, рассказала «Ъ-Урал» сама госпожа Фрейдлин. По ее словам, соответствующая рекомендация новому руководителю поступила от министерства здравоохранения Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Фрейдлин

Фото: Сайт Уральского института кардиологии Марина Фрейдлин

Фото: Сайт Уральского института кардиологии

Об уходе Марины Фрейдлин стало известно спустя неделю после отставки основателя и бессменного руководителя кардиоцентра Яна Габинского, который возглавлял учреждение с 1985 года. В интервью «Ъ-Урал» он отмечал, что госпожа Фрейдлин часто подменяла его во время командировок. «Она доктор медицинских наук, профессор, и все было спокойно. Самое главное, чтобы не пришел кто-то со стороны и не разрушил внутреннюю обстановку учреждения»,— сказал тогда господин Габинский.

Министерство здравоохранения региона не стало продлевать контракт с 73-летним Яном Габинским в связи с истечением предельного срока его нахождения в должности. По словам экс-главврача, в прокуратуре ему пояснили, что он может продолжить работу в кардиоцентре в случае одобрения ведомства. «Мне нужен был год для того, чтобы подготовить человека. Это очень сложно, оценку провести и наставить его на путь. Дайте нам возможность, и мы вам скажем, кого рекомендуем»,— сказал он.

В пятницу, 10 октября, свердловский минздрав назначил и.о. главврача анестезиолога-реаниматолога высшей квалификационной категории Андрея Лозовского. По словам господина Габинского, работники кардиоцентра выступили против решения ведомства и заявили о планах провести серию пикетов, устроить сбор подписей и добиться встречи с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко в день его визита в Уральский государственный медицинский университет (УГМУ). В день празднования 95-летия вуза 15 октября господин Мурашко не смог прилететь в Екатеринбург из-за загруженного графика.

Уральский институт кардиологии был создан в 1976 году как кардиологический корпус при больнице скорой медицинской помощи в Свердловске (сейчас.— Екатеринбург). В нем оказывают медицинскую помощь при острых и хронических заболеваниях сердечно-сосудистой системы. По словам Яна Габинского, за почти 50 лет работы кардиоцентр пролечил 1,1 млн человек. На сегодня в учреждении работают свыше 400 сотрудников.

Василий Алексеев