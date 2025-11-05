Главные новости к утру 5 ноября

БПЛА атаковали энергетическую инфраструктуру в пригороде Владимира, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. По его информации, специалисты работают на месте. Ликвидацией последствий аварийные службы займутся утром.

Новые санкции США против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа не успели существенно сказаться на объеме экспорта российской нефти в октябре. Месяц к месяцу морские отгрузки сократились на 1,2%, но отмечается удлинение цепочек поставок и растущие дисконты. Заметнее эффект от санкций может проявиться после 21 ноября, когда завершится действие разрешений на сделки с «Роснефтью» и ЛУКОЙЛом.

Лесопромышленники, использующие автотранспорт для экспорта, столкнулись со сложностями с вывозом продукции на рынки соседних стран из-за изменения миграционного законодательства. После снижения со 180 до 90 дней срока пребывания в России без визы водители транспортных компаний из стран ближнего зарубежья успевают сделать не более трех рейсов в год.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает объяснений от Вашингтона по поводу слов президента Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Представитель Кремля подчеркнул, что ни Россия, ни Китай не проводили таких испытаний.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила о передаче через Красный Крест гроба с телом еще одного погибшего заложника. Останки были получены на территории сектора Газа и направлены в Израиль для идентификации в Национальном институте судебной медицины.

США предложили проект резолюции Совбеза ООН, отменяющей санкции в отношении президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа, накануне встречи сирийского лидера с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает Reuters, проект резолюции также предусматривает снятие санкций с министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба.

Тайфун «Калмаеги» обрушился в среду на центральную и южную части Филиппинских островов, по меньшей мере 52 человека погибли, еще 13 пропали без вести. По данным Управления гражданской обороны, к жертвам привело масштабное наводнение в провинции Себу, которая все еще восстанавливается после сильного землетрясения 30 сентября, унесшего жизни 79 человек.

В результате авиакатастрофы грузового самолета компании UPS у аэропорта Луисвилла в американском штата Кентукки погибли как минимум три человека. По словам губернатора штата Энди Бешира, число жертв может возрасти. 11 человек получили ранения, часть из них — в тяжелом состоянии.