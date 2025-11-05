США обратились в ООН за снятием санкций против президента Сирии

США предложили проект резолюции Совбеза ООН, отменяющей санкции в отношении президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа, накануне встречи сирийского лидера с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает Reuters, проект резолюции также предусматривает снятие санкций с министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Сирии Ахмед аш-Шараа

Агентство уточняет, что пока неясно, когда проект может быть вынесен на голосование. При этом для принятия резолюции необходимо не менее девяти голосов «за» и отсутствие вето со стороны России, Китая, США, Франции и Великобритании.

О визите Ахмеда аш-Шараа в США стало известно в начале ноября. Ожидается, что это будет первая поездка сирийского президента в американскую столицу с момента обретения страной независимости в 1946 году. На фоне подготовки визита канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил президента Сирии в ФРГ для переговоров о репатриации сирийских беженцев.

Ранее сообщалось о том, что Сирия приступила к трансформации своего посольства в Москве. На первом этапе МИД Арабской Республики открыл набор новых сотрудников в консульский отдел дипмиссии, чтобы упростить процесс выдачи паспортов и виз. По информации источников «Ъ», Дамаск намерен серьезно изменить кадровый состав представительства и даже подыскать для него новое место в российской столице.

Влад Никифоров