Мощный тайфун «Калмаеги» унес жизни 52 человек на Филиппинах

Тайфун «Калмаеги» обрушился в среду на центральную и южную части Филиппинских островов, по меньшей мере 52 человека погибли, еще 13 пропали без вести, сообщает Associated Press. По данным Управления гражданской обороны, к жертвам привело в основном масштабное наводнение в провинции Себу, которая все еще восстанавливается после сильного землетрясения 30 сентября, унесшего жизни 79 человек.

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Генсек филиппинского Красного Креста Гвендолин Панг сообщила о множестве звонков от людей, нуждающихся в спасении с крыш домов. Спасателям пришлось дождаться спада воды, чтобы снизить риски для персонала экстренных служб. При этом до подхода тайфуна было эвакуировано более 387 тыс. человек.

Также шесть человек погибли в потерпевшем крушение вертолете ВВС Филиппин в южной провинции Агусан-дель-Сур. Вертолет направлялся для оказания гуманитарной помощи провинциям, пострадавшим от «Калмаеги».

В среду утром тайфун отслеживался у побережья Линапакана в западной островной провинции Палаван при устойчивом ветре 120 км/ч и порывах до 150 км/ч. Его уносит ветром на юг.

Эрнест Филипповский