Трассовое неравенство

Лесопромышленники, использующие автотранспорт для экспорта, столкнулись со сложностями с вывозом продукции на рынки соседних стран из-за изменения миграционного законодательства. После снижения со 180 до 90 дней срока пребывания в России без визы водители транспортных компаний из стран ближнего зарубежья успевают сделать не более трех рейсов в год. Участники сектора уже отмечают в связи с этим ухудшение финансовых показателей и планируют обращение в правительство.

Сокращение срока безвизового пребывания в России для иностранных граждан вдвое, до 90 дней в год, привело к проблемам с экспортом продукции лесопромышленного комплекса (ЛПК) автотранспортом, рассказали “Ъ” участники отрасли. По их словам, после внесения поправок в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» в конце июля многие иностранные водители не могут въехать в Россию, так как исчерпали квоту. Прежде всего речь идет об автосообщении со странами ближнего зарубежья — Грузией, Арменией, Узбекистаном и Таджикистаном, уточняют собеседники “Ъ”.

«Один рейс туда-обратно занимает около 30 дней с учетом прохождения границы, таможни и загрузки. Получается, что один водитель за год может сделать не больше трех рейсов и то с риском депортации, если он вдруг задержится где-то на маршруте»,— поясняет источник “Ъ” в отрасли.

По словам собеседников “Ъ”, коснулась проблема в основном средних и мелких предприятий, для которых стоимость логистики играет ключевую роль в формировании прибыли. Как сообщили “Ъ” в Вятской торгово-промышленной палате, в условиях санкций экспорт пиломатериалов автотранспортом приобрел для многих предприятий ЛПК особую важность, позволяя получать хотя бы небольшую рентабельность. По данным Минпромторга, в 2024 году экспорт занимал более 20%, или 840 млрд руб., от объема производства продукции ЛПК в денежном выражении. За год экспорт увеличился на 7,4%.

Гендиректор кировской компании «Алмис» Михаил Скворцов говорит, что после того, как из-за санкций закрылись премиальные рынки Европы и Японии, компании пришлось перенаправить экспорт пиломатериалов в Грузию, Армению и Узбекистан. Почти 100% экспорта перевозится автотранспортом, добавляет он. «Раньше мы возили в том числе по железной дороге, и контейнерами, и вагонами, но сейчас цены там вдвое выше по сравнению со стоимостью перевозки машиной в тот же Узбекистан»,— говорит он. В месяц, по словам господина Скворцова, компания отгружала 1,5–2 тыс. кубометров пиломатериалов и традиционно пользовалась услугами иностранных перевозчиков, ставки у которых в 1,5 раза ниже, чем у российских.

Директор другого экспортера пиломатериалов «Алмаз-логистик» Александр Голубев поясняет, что перевозчики из ближнего зарубежья везли в Россию собственные грузы, а на обратном пути забирали продукцию ЛПК, чтобы не выполнять порожние рейсы. «Но сейчас все перевозки встали, и они возобновятся только с началом нового года, и то ненадолго»,— говорит он.

Ситуация, по его словам, усугубляется введением электронной очереди на российской таможне, что увеличило время ее прохождения в два-три раза.

По словам Михаила Скворцова, из-за проблем с логистикой у компании упали продажи на экспорт, а на внутреннем рынке отсутствует спрос в связи со стагнацией в строительном секторе. Продажи, рассказывает топ-менеджер, снижаются второй месяц подряд, и такая ситуация происходит не только в ЛПК, но и в агропромышленном комплексе и других отраслях. У «Алмаз-логистик» выручка в третьем квартале сократилась на 50%, говорит господин Голубев.

Как сообщил Михаил Скворцов, «Алмис» готовит обращение к первому вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой выделить иностранных перевозчиков в отдельную категорию и вернуть для них возможность пребывания в стране 180 дней в году. В Минтрансе, по его словам, просьбу не стали рассматривать. На запрос “Ъ” в министерстве не ответили. В Минпромторге также не стали комментировать ситуацию.

Глава комитета Заксобрания Архангельской области Александр Дятлов говорит, что из-за того, что стало меньше предложений, выросла цена на услуги перевозчиков. По его словам, крупнейшие предприятия, такие как «Илим», доставляют свою продукцию в основном железнодорожным транспортом, так что для них проблема не настолько велика. В «Илиме» “Ъ” заявили, что стабильно поставляют продукцию, в том числе на ключевой рынок в Китае. При этом в компании отметили, что на логистику продолжают негативно влиять другие внешние факторы, но ситуацию уже можно назвать управляемой.

Ольга Мордюшенко