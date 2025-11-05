Песков: Кремль ждет объяснений от США по поводу слов Трампа о КНР и России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает объяснений от Вашингтона по поводу слов президета Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Представитель Кремля подчеркнул, что ни Россия, ни Китай не проводили таких испытаний.

«Еще предстоит нам получить всем какие-то разъяснения от американской стороны»,— сказал господин Песков в интервью телеканалу RT.

Дмитрий Песков отметил, что позиция Москвы и Пекина остается неизменной — все страны должны соблюдать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Ранее господин Трамп распорядился провести испытания, сославшись на данные о подобных действиях России и Китая, но не предоставил никаких доказательств.