Три человека погибли и 11 пострадали при крушении самолета UPS в Луисвилле

В результате авиакатастрофы грузового самолета компании UPS у аэропорта Луисвилл в американском штате Кентукки погибли как минимум три человека. Об этом сообщил губернатор штата Энди Бешир. По его словам, число жертв может возрасти.

Фото: Jeff Faughender / USA Today Network. / Reuters

По официальным данным, 11 человек получили ранения, часть из них — в тяжелом состоянии. Двое граждан числятся пропавшими без вести, возможно, они находились в зоне падения самолета.

Аэропорт объявил о закрытии летного поля до выяснения обстоятельств. Спасательные операции и расследование причин катастрофы продолжаются.

