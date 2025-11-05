Три человека погибли и 11 пострадали при крушении самолета UPS в Луисвилле

В результате авиакатастрофы грузового самолета компании UPS у аэропорта Луисвилл в американском штате Кентукки погибли как минимум три человека. Об этом сообщил губернатор штата Энди Бешир. По его словам, число жертв может возрасти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jeff Faughender / USA Today Network. / Reuters Фото: Jeff Faughender / USA Today Network. / Reuters

По официальным данным, 11 человек получили ранения, часть из них — в тяжелом состоянии. Двое граждан числятся пропавшими без вести, возможно, они находились в зоне падения самолета.

Аэропорт объявил о закрытии летного поля до выяснения обстоятельств. Спасательные операции и расследование причин катастрофы продолжаются.