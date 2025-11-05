Три человека погибли и 11 пострадали при крушении самолета UPS в Луисвилле
В результате авиакатастрофы грузового самолета компании UPS у аэропорта Луисвилл в американском штате Кентукки погибли как минимум три человека. Об этом сообщил губернатор штата Энди Бешир. По его словам, число жертв может возрасти.
Фото: Jeff Faughender / USA Today Network. / Reuters
По официальным данным, 11 человек получили ранения, часть из них — в тяжелом состоянии. Двое граждан числятся пропавшими без вести, возможно, они находились в зоне падения самолета.
Аэропорт объявил о закрытии летного поля до выяснения обстоятельств. Спасательные операции и расследование причин катастрофы продолжаются.