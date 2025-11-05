Израиль получил останки еще одного заложника из сектора Газа

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила о передаче через Красный Крест гроба с телом еще одного погибшего заложника. Останки были получены на территории сектора Газа и направлены в Израиль для идентификации в Национальном институте судебной медицины.

После опознания тела официальное уведомление будет направлено семье погибшего. Согласно условиям соглашения о прекращении огня, действующего с 10 октября, “Хамас” обязан вернуть Израилю останки 28 заложников. На данный момент возвращены и опознаны 20 тел.

Ранее в рамках этого же соглашения были освобождены все оставшиеся в живых заложники, а Израиль выпустил около 2 тыс. палестинских заключенных.