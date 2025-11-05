Баррели находят пути

Новые санкции США против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа не успели существенно сказаться на объеме экспорта российской нефти в октябре. Месяц к месяцу морские отгрузки сократились на 1,2%, но отмечается удлинение цепочек поставок и растущие дисконты. Заметнее эффект от санкций может проявиться после 21 ноября, когда завершится действие разрешений на сделки с «Роснефтью» и ЛУКОЙЛом.

Морской экспорт российской нефти по итогам октября снизился месяц к месяцу на 1,2%, до 470 тыс. тонн в сутки, говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ). На Китай пришлось 34% поставок, на Индию — 29%, на Турцию — 14%, на Египет и Сирию — 17%. Доля стран с неизвестным пунктом назначения составила 5%.

Отгрузки нефти морем из РФ в Китай в октябре снизились на 7,5%, до 159 тыс. тонн в сутки, около 98% от объема заняла марка ESPO, остальное — Urals, отмечают в ЦЦИ. Снижение экспорта на этом направлении аналитики не считают критическим, указывая, что в сентябре были две недели с рекордными поставками в Китай — 171 тыс. тонн в сутки. Морской экспорт российской нефти в Индию вырос на 6,9%, до 138 тыс. тонн в сутки, в Турцию — на 8%, до 67 тыс. тонн в сутки.

Но, по словам участников рынка, которые приводит ЦЦИ, турецкие потребители уже начали поиски альтернативных поставщиков из-за расширения списка российских нефтекомпаний, попавших под ограничения США после включения в SDN List «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. А пониженный спрос со стороны государственных НПЗ Китая привел к расширению дисконта на сорт ESPO в порту Козьмино за неделю на $2, до $6,5 за баррель, говорится в обзоре.

С момента введения последних ограничений США — 22 октября — дисконты на российскую нефть расширялись две недели подряд, уточняют в ЦЦИ. Аналитики объясняют это в основном издержками на включение третьих сторон в контрактах на поставку сырья. Как пишет ЦЦИ, ряд участников рынка ожидают расширения дисконтов Urals в ноябре с $13,2–13,3 до $15 за баррель.

На стоимости морской логистики новые американские санкции пока также не успели сказаться. По данным ЦЦИ, фрахт на большинстве направлений еженедельно дорожал на $100–150 тыс. за рейс из-за увеличения отгрузок.

В S&P Global Commodity Insights отмечают усиление контроля за импортом российской нефти после новых санкций США. По данным, которые приводят аналитики, на 1 ноября десять судов с российским сырьем ожидали разгрузки в индийских портах, девять — в китайских, что примерно вдвое превышает средние показатели начала октября. В агентстве ожидают, что санкции США приведут к краткосрочному всплеску экспорта российской нефти, поскольку покупатели будут стараться приобрести сырье со скидкой, пока разрешены сделки с «Роснефтью» и ЛУКОЙЛом, то есть до 21 ноября.

Руководитель центра по российским акциям «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин отмечает, что у компаний было достаточно времени на подготовку и проработку альтернативных схем поставок. По его мнению, покупки российской нефти продолжаются, но уже через посредников. Но эффект от санкций можно будет точнее оценить после 21 ноября, когда завершится переходный этап, добавляет аналитик.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что основной адаптационной мерой стало удлинение экспортных цепочек. По его словам, как и в предыдущих случаях, после ввода ограничений нефтекомпании сохраняют объемы поставок через привлечение дополнительных трейдеров и финансовых организаций. Но из-за пересмотра цепочек контрактов издержки компаний могут существенно вырасти, замечает господин Юшков. Управляющий партнер Neft Research Сергей Фролов прогнозирует в ноябре рост расходов на фрахт и увеличение дисконтов примерно на 10%.

В ЦЦИ ожидают и снижения средних цен на нефть марки Brent с $69 за баррель в 2025 году до $64 за баррель в следующем году из-за роста добычи странами ОПЕК+, которая опередит увеличение мирового спроса. В 2025 году прогнозируется переход рынка к профициту в размере 0,4 млн баррелей в сутки (б/c), который может увеличиться в 2026 году до 1,8 млн б/с, указывают аналитики. 2 ноября ОПЕК+ согласовала увеличение квот на добычу в декабре на 137 тыс. б/с, что соответствует ноябрьскому увеличению. После этого, «с учетом сезонных факторов», члены альянса возьмут паузу и не будут увеличивать объемы в первом квартале 2026 года, сообщает ОПЕК+.

По мнению аналитиков ЦЦИ, в связи с формированием профицита на мировом рынке в выигрышном положении окажутся китайские НПЗ, которые сохранят доступ к российской и иранской нефти, поставляемой с дисконтом.

