Главные новости за 3 ноября. Кубань, Новороссийск, Сочи

Чистая прибыль ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) за девять месяцев текущего года составила 35,4 млрд руб. Это на 1,5 млрд руб. больше, чем за аналогичный период 2024 года (33,9 млрд руб.).

В Краснодаре до конца 2025 года светофоры появятся на пяти перекрестках. С начала года в городе уже заработали 11 новых светофорных комплексов. Всего в столице Кубани функционирует 535 светофоров.

Нежилые помещения компании Юрия Клещенко ООО «СМУ "Краснодар"» по улице Дзержинского, 93/2 в Краснодаре продали индивидуальному предпринимателю из Пензенской области за 32 млн руб. Ранее недвижимость банкрота оценивалась в 52,4 млн руб.

Полиция Краснодара проводит проверку по факту повреждения автобуса с футболистами московского «Спартака». Неизвестный за два часа до матча бросил камень и разбил окно автобуса. Никто из красно-белых не пострадал.

ПАО «Магнит» отчиталось о выплате дохода по биржевым облигациям серии 005Р за восьмой купонный период (с 1 по 31 октября 2025 года). Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента составил 1,32 млрд руб.

Две квартиры и 55 машино-мест в жилых домах по улице Краснина, 53 в Новороссийске оценили в 60 млн руб. Согласно сообщению конкурсного управляющего ООО «Специализированный застройщик "Вита Строй Девелопмент"» Елены Ляшенко, стоимость двух квартир оценивается в порядка 5,5 млн руб. каждая, а стоимость машино-места варьируется от 0,9 до 1 млн руб.

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду переиграл московский «Спартак» в матче 19-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 5:2.