Недвижимость «Вита Строй Девелопмент» в Новороссийске оценили в 60 млн рублей

Две квартиры и 55 машино-мест в жилых домах по улице Краснина, 53 оценили в 60 млн руб. Отчет оценищика опубликован в Едиом федеральном реестре сведений о банкротстве. Согласно соощению конкурсного управляющего ООО «Специализированный застройщик "Вита Строй Девелопмент"» Елены Ляшенко, стоимость двух квартир оценивается в порядка 5,5 млн руб. каждая, а стоимость машино-места варьируеется от 0,9 до 1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Новороссийска Фото: мэрия Новороссийска

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Специализированный застройщик "Вита Строй Девелопмент"» зарегистрировано в 2019 году в Новороссийске. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредитель — бывший депутат гордумы Новороссийска Георгий Середин (100% УК). Выручка компании за 2023 год — 2,5 млрд руб., прибыль — 597,7 млн руб.

Как писал «Ъ-Новороссийск», господин Середин был председателем комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной политики гордумы Новороссийска. Он сложил депутатские полномочия по собственному желанию в конце 2022 года. СМИ связывали решение с уголовным делом, которое возбудили по поручению главы СКР Александра Бастрыкина из-за непригодных для жизни квартир, которые выдали сиротам в ЖК «Парковый».

В конце августа 2025 года в отношение ООО «Специализированный застройщик "Вита Строй Девелопмент"» поступило требование в размере 149,5 млн руб. от Управления федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю. Согласно инвентаризации имущества банкрота, на его счетах находилось 10,2 тыс. руб. Земельный участок застройщика в Цемдолине по улице Красина площадью 42,3 тыс. кв. м оценили в 101,5 млн руб. Машино-места (58 помещений) по ул. Красина, 53 тогда оценили 46,8 млн руб.

В мае этого года Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «Специализированный застройщик “Вита Строй Девелопмент”», возводившее в Новороссийске ЖК «Красина», ЖК «Парковый» и ЖК «Семейный», банкротом. С иском о несостоятельности в суд обратилась ИФНС по Новороссийску. В числе кредиторов также заявлены семь частных лиц, ПАО «Россети Кубань» и др. Сумма кредиторской задолженности на момент признания застройщика банкротом составляла 50 млн руб. Конкурсное производство в отношении компании введено до 17 ноября 2025 года.

Дмитрий Михеенко